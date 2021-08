Rocio Munoz Morales ed il toccante appello via social. Ecco le sue parole

(Di giovedì 5 agosto 2021): “Ci vogliono occhi nuovi per guardare il bello”. Ilviaverso la bellezza delle cose Abbiamo conosciuto la brillantegrazie al film Immaturi il viaggio, in cui ha fatto il suo debutto nel mondo del cinema. Il suo volto, la sua bellezza ha ammaliato tutti, anche il talentuoso Raoul Bova, che nel 2013 ha sposato. Ora la coppia ha due bellissime bambine Luna e Alma, di cinque e tre anni. La carriera diha avuto negli anni molteplice sfumature, da attrice a conduttrice al Festival di Sanremo 2015, dunque ...

Advertising

MontiFrancy82 : Concluse le riprese del film “Fuori dal Finestrino” di Maurizio Matteo Merli con @RocioMMorales - cronachelucane : CONCLUSE RIPRESE DEL FILM A BOVINO - Nel cast Rocío Munoz Morales, Giovanni Mancini e Maristella Mazza -… - TeleAppula : Concluse riprese film con Rocio Munoz Morales - AnsaPuglia : Concluse riprese film con Rocio Munoz Morales. 'Fuori dal Finestrino' diretto da Maurizio Matteo Merli #ANSA - Annathelion : @marinellibar @lasorelladiKarl Allora vi devo proprio spiegare tutto: Rocío Muñoz Morales è la sua compagna, ha 33… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocio Munoz

è stato girato nel Comune di Bovino e racconta la storia di Alma (RocíoMorales) una giovane donna, bella ed apparentemente realizzata. Ma Alma è anche una moglie e una madre. Un giorno, a ...A dieci anni dal primo incontro i due attori hanno deciso di visitare il posto del loro cuore Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Raoul Bova eMorales . Nonostante le critiche, i pregiudizi e le malelingue che hanno accompagnato questa relazione i due attori si amano ancora come il primo giorno. Di recente la coppia ha ...Rocio Munoz Morales: "Ci vogliono occhi nuovi per guardare il bello". Il toccante appello via social verso la bellezza delle cose ...Rocìo Munoz Morales figlie: in una lunga intervista al Corriere della Sera, l'attrice racconta la sua vita sentimentale non sempre rosa e fiori ...