Ritorno a scuola, Giovannini: situazione trasporto non limita presenza studenti nelle aule. Possibile scuolabus per superiori (Di giovedì 5 agosto 2021) "In aggiunta a quanto finora fin qui erogato, nella seconda parte del 2021 per le Regioni e le Province autonome saranno ripartiti: 618 milioni di euro per finanziare servizi aggiuntivi; 800 milioni per compensare minori ricavi. Tali stanziamenti appaiono pienamente adeguati a sostenere un aumento consistente dell'offerta di Tpl per l'intero anno in corso". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) "In aggiunta a quanto finora fin qui erogato, nella seconda parte del 2021 per le Regioni e le Province autonome saranno ripartiti: 618 milioni di euro per finanziare servizi aggiuntivi; 800 milioni per compensare minori ricavi. Tali stanziamenti appaiono pienamente adeguati a sostenere un aumento consistente dell'offerta di Tpl per l'intero anno in corso". L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - fattoquotidiano : Ritorno a scuola, Azzolina a La7: “L’anno scorso abbiamo creato 40mila classi in più, il governo ora è in colpevole… - petergomezblog : I dubbi di presidi, dirigenti regionali e Anci sul ritorno a scuola: dalle aule ai trasporti, “ad oggi restano le s… - ProDocente : Ritorno a scuola, Giovannini: situazione Tpl non limita presenza studenti nelle aule. Cruciale vaccinazione - infoitinterno : Ritorno a scuola, via libera alle linee guida dei piani per spostamenti casa-lavoro -