Ritiro Napoli a Castel di Sangro: ci sono tutti, anche il terzino sinistro (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Napoli comincia oggi 5 agosto 2021 il Ritiro a Castel di Sangro. Dopo i problemi per gli ingressi dei tifosi di ieri, la società ha risolto i problemi sul server e ci si attende un po’ di pubblico in più rispetto a Dimaro. Gli azzurri di Spalletti sono reduci da due vittoria in amichevoli internazionali: quella vinta con il Bayern e quella sempre vittoriosa con il Wisla Cracovia. Due partite giocate senza tanti giocatori e con tantissime assenze, sia per infortunio che per questioni di ferie e precauzione. Ad esempio nel match contro i polacchi mancava anche Osimhen. Tra i convocati per ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilcomincia oggi 5 agosto 2021 ildi. Dopo i problemi per gli ingressi dei tifosi di ieri, la società ha risolto i problemi sul server e ci si attende un po’ di pubblico in più rispetto a Dimaro. Gli azzurri di Spallettireduci da due vittoria in amichevoli internazionali: quella vinta con il Bayern e quella sempre vittoriosa con il Wisla Cracovia. Due partite giocate senza tanti giocatori e con tantissime assenze, sia per infortunio che per questioni di ferie e precauzione. Ad esempio nel match contro i polacchi mancavaOsimhen. Tra i convocati per ...

