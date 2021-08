Riserve naturali in Lombardia: 723 mila euro per valorizzare luoghi straordinari (Di giovedì 5 agosto 2021) “La Regione Lombardia ha stanziato fondi, 723.000 euro, per gli enti gestori delle Riserve naturali del territorio lombardo con l’obiettivo di contribuire, quindi, alla tutela dell’ambiente e della biodiversità. Nonchè alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili, al mantenimento di strutture e infrastrutture presenti e al recupero di aree degradate. Liquidiamo, infatti, immediatamente il 50 per cento per finanziare l’inizio dei lavori entro il 2021?. Lo ha reso noto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. “valorizzare queste ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 5 agosto 2021) “La Regioneha stanziato fondi, 723.000, per gli enti gestori delledel territorio lombardo con l’obiettivo di contribuire, quindi, alla tutela dell’ambiente e della biodiversità. Nonchè alla salvaguardia delle risorsedisponibili, al mantenimento di strutture e infrastrutture presenti e al recupero di aree degradate. Liquidiamo, infatti, immediatamente il 50 per cento per finanziare l’inizio dei lavori entro il 2021?. Lo ha reso noto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. “queste ...

