Ripristinate le prenotazioni dei vaccini sul sito della Regione Lazio

(Di giovedì 5 agosto 2021) E' stato ripristinato il servizioper i, bloccato da domenica scorsa per l'attacco informatico ad opera di hacker. Proseguono le indagini coordinate dai pool ...

Advertising

RaiNews : Attacco #hacker #Lazio, #Zingaretti: riattivate le prenotazioni online del #vaccino - Marilenapas : RT @RaiNews: Attacco #hacker #Lazio, #Zingaretti: riattivate le prenotazioni online del #vaccino - infoitsalute : Lazio, tornano attive le prenotazioni dei vaccini Covid. D'Amato: «Ripristinate a tempo di record» - LuisaRagni : RT @cronaca_news: Regione Lazio, prenotazioni vaccini ripristinate: Zingaretti difende la sicurezza del sito, salvi tutti i dati https://t.… - NethipEdien2000 : RT @cronaca_news: Regione Lazio, prenotazioni vaccini ripristinate: Zingaretti difende la sicurezza del sito, salvi tutti i dati https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripristinate prenotazioni

- E' stato ripristinato il servizioper i vaccini della Regione Lazio, bloccato da domenica scorsa per l'attacco informatico ad opera di hacker.La campagna vaccinale Come annunciato nel pomeriggi di oggi all'assessore D'Amato, sono statecon 24 ore di anticipo sulla tabella di marcia ledei vaccini, solo dal link ...Riuscito l'accesso alle copie di backup dei file: i documenti recuperati non sono stati danneggiati dall'attacco. Dati aggiornati al 30 luglio ...Ha spiegato il presidente Nicola Zingaretti: “Si è conclusa la verifica su un sistema di ultimissima generazione dove era stato effettuato il ...