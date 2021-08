Rinnovo record per South Park | ufficiali altre 6 stagioni e non solo

(Di giovedì 5 agosto 2021)va avanti da oltre 20 anni e non ha intenzione di non fermarsi qui. ViacomCBS espande il franchise dell’irriverente serie comedy e ha ordinatoseie ben 14 film originali per il suo servizio di streaming Paramount+, con il primo previsto entro la fine dell’anno. Le voci di questodagiravano già lo scorso anno, ma nessuno si aspettava un simile numero. Bloomberg riferisce che si tratta di uno degli affari più redditizi nella storia della tv, che ha fatto guadagnare ai creatori Treyer e Matt Stone 900 milioni di dollari ...

Advertising

Tore_Parente88 : Le Olimpiadi, le medaglie, l'Italia ad un passo dal record di 'argenteria' da portare a casa, #ValentinoRossi che s… - comingsoonit : 'Oh mio Dio! Uccideranno Kenny un sacco di volte ancora!!'. Lunga vita a South Park: l'irriverente serie animata ri… - GazzettinoL : Pillole di calcio e calciomercato Manchester City, colpo da record: preso Grealish per 117 milioni di euro! Inter,… - gilnar76 : Rinnovo Chiellini e i record della Juve: nel mirino Scirea e Buffon #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - STnews365 : I piani di Doncic: sogno oro olimpico e rinnovo da record con i Mavs Lo sloveno punta al massimo traguardo a Tokyo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo record

ComingSoon.it

1 ora fa Saranno ben trenta stagioni quelle che avrà in totale da qui ai prossimi anni la serie animata South Park , puntando aldella longeva serie TV I Simpson . Il nuovo accordo , annunciato da ViacomCBS, sarà valido fino al 2027, e oltre a prevedere il prolungamento dello show saranno inclusi quattordici film , due ...Uno sponsor daper longevità ed impegno. Uno sponsor che da 19 stagioni corre accanto al Frosinone nel bene ...stadio che porta il nome del compianto imprenditore a sancire l'ennesimodel ...Quanti anni avrete nel 2027? Per South Park saranno 30, come le stagioni che la rete americana Comedy Central ha intenzione di mandare in onda fino ad allora. In uno dei rinnovi p ...Il capitano bianconero “infinito” come le stagioni che lo legano alla squadra dal 2005. Le sue dichiarazioni e l’omaggio della Juve al suo capitano ...