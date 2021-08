Rinnovo Messi | clamoroso colpo di scena | «Mai così lontano dal Barcellona»

Advertising

stefanocrusco : @Maicuntent1986 Marca scrive che le negoziazioni x il rinnovo di Messi sono sul punto di saltare… a quanto è quotat… - FavataMattia : Intanto tensione alle stelle a Barcellona per il rinnovo di #Messi che rischia addirittura di saltare. ?? - gabbores : #Messi: quasi impossibile il rinnovo. ?? - MaxSentenza : @ferny77528037 @FabrizioJuve10 @Gabri_Juventus @luliluisdemiral @gianni0808 @mikelelomb @Deianir17128382 @DVercio… - Gerardo84786880 : ?? Messi lontano dal rinnovo col Barcellona. Paolo pensaci tu…@acmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Messi

Il Barcellona vuole evitare qualsiasi collegamento tra l'ingresso dei fondi e ildicosì come il pagamento dei nuovi acquisti. Il club blaugrana attenderà prima che il progetto sia ...Commenta per primo E' partito il conto alla rovescia per ildel contratto di Lionelcon il Barcellona : secondo Sky Sports la tanto attesa firma dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana.(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La svolta per il rinnovo di contratto fra Lionel Messi e il Barcellona è attesa a breve in Spagna. Oggi è in programma un vertice fra Jorge Messi, padre nonché agente ...(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La svolta per il rinnovo di contratto fra Lionel Messi e il Barcellona è attesa a breve in Spagna. Oggi è in programma un vertice fra Jorge Messi, ...