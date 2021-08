Rinnovo Dybala: slitta l’incontro con la Juventus. Gli aggiornamenti (Di giovedì 5 agosto 2021) Non si terrà domani l’incontro tra Paulo Dybala e la Juventus per il Rinnovo di contratto. Ecco per quando è previsto Continuano le trattative tra Paulo Dybala e la Juventus per il Rinnovo di contratto. l’incontro con la società era previsto per domani, ma alla fine si terrà nel fine settimana con le due parti che decideranno se continuare insieme. Secondo quanto riferito da Allegri in conferenza stampa, la Joya è un tassello fondamentale per la sua nuova Juve. La società cercherà quidni di andare incontro al giocatore per proseguire il percorso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Non si terrà domanitra Pauloe laper ildi contratto. Ecco per quando è previsto Continuano le trattative tra Pauloe laper ildi contratto.con la società era previsto per domani, ma alla fine si terrà nel fine settimana con le due parti che decideranno se continuare insieme. Secondo quanto riferito da Allegri in conferenza stampa, la Joya è un tassello fondamentale per la sua nuova Juve. La società cercherà quidni di andare incontro al giocatore per proseguire il percorso ...

Advertising

mirkocalemme : +++ Sondaggio #Inter per #Dybala, il cui agente incontrerà la #Juventus per il rinnovo nei prossimi giorni+++ A bre… - forumJuventus : ?? [GdS] Juventus, è tempo di incontri ?? Si decide su Locatelli, poi via alle danze per il rinnovo di Dybala ??… - calciomercatoit : ?? - JuventvsNews : RT @GiovaAlbanese: La dirigenza della #Juventus e l’agente di Paulo #Dybala, Jorge #Antun (che è già a Torino), si sono dati appuntamento n… - davideinno85 : RT @mirkocalemme: L'agente di #Dybala ha concluso la quarantena e incontrerà a breve la #Juventus per il rinnovo. Nel frattempo, in vista d… -