Rihanna è miliardaria: dentro il grande successo della cantante delle Barbados (Di giovedì 5 agosto 2021) La cantante Rihanna è stata ufficialmente proclamata miliardaria dalla rivista internazionale Forbes, che si occupa di stilare la lista delle persone più ricche del pianeta. Secondo la rivista, Rihanna è anche la cantante di sesso femminile più ricca del pianeta, grazie alla sua linea di cosmetici Fenty Beauty. Rihanna è ufficialmente miliardaria Con un patrimonio di ben 1.7 miliardi di dollari, Rihanna è la seconda donna dello spettacolo più ricca del pianeta, seconda soltanto all'insuperabile Oprah Winfrey.

