Rihanna è la cantante più ricca del mondo | ecco il suo patrimonio

(Di giovedì 5 agosto 2021) IldiRobyn Fenty, conosciuta dalintero semplicemente come, sarebbe diventata la musicista piùdel. Le stime le ha calcolate il sito Forbes, secondo il quale il suosi aggirerebbe intorno a 1.7 miliardi di dollari. Una cifra esorbitante le la renderebbe lapiù benestante sulla Terra, L'articolo proviene da Novella 2000.

All'attivo laha anche più di 250 milioni di dischi venduti, ma non registra un album in ... Scheda artista Tour&ConcertiLa fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. ...Quanto vale il patrimonio di? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Forbes che, proprio oggi, ha reso nota la ricchezza della. Siete seduti? Bene.ha un patrimonio di 1.7 miliardi di dollari , simile ai livelli di Oprah Winfrey, una delle intrattenitrici più ricche del mondo. Eppure, la maggior parte della ...Rihanna sarebbe diventata la cantante più ricca del mondo secondo le stime della rivista Forbes. Ecco tutti i dettagli a riguardo.Se la musica dice che Rihanna è ferma dal 2016, gli affari dicono, invece che la cantante delle Barbados è attiva quotidianamente grazie ad altri ...