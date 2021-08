Rihanna è diventata la cantante più ricca al mondo (Di giovedì 5 agosto 2021) La popstar Rihanna è miliardaria. Rihanna è sempre stata ogni anno ai piani alti delle classifiche delle popstar più pagate, ma questa volta ha conquistato un record importante. La cantante di Umbrella è ufficialmente diventata una miliardaria. Grazie ad un patrimonio stimato da Forbes in 1,7 miliardi di dollari (di cui 1,4 miliardi provenienti dal Leggi su people24.myblog (Di giovedì 5 agosto 2021) La popstarè miliardaria.è sempre stata ogni anno ai piani alti delle classifiche delle popstar più pagate, ma questa volta ha conquistato un record importante. Ladi Umbrella è ufficialmenteuna miliardaria. Grazie ad un patrimonio stimato da Forbes in 1,7 miliardi di dollari (di cui 1,4 miliardi provenienti dal

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna diventata Rihanna è diventata miliardaria web Rihanna festeggia il suo ingresso nel mondo dei Paperon De Paperoni diventando miliardaria! Forbes ha appena rivelato il patrimonio netto della cantante e l'ammontare è davvero sbalorditivo: ben 1,7 ...

Rihanna è diventata ufficialmente miliardaria (e non grazie alla musica) Secondo i calcoli della rivista, che di Rihanna ha fatto la seconda persona più ricca dell'intero show business, dietro solo ad Oprah Winfrey, la Fenty Beauty peserebbe per circa 1,4 miliardi di ...

Rihanna è diventata ufficialmente miliardaria (e non grazie alla musica) Vanity Fair.it Rihanna è la più ricca: il patrimonio della cantante fa girare la testa Rihanna patrimonio: la cantante ha un patrimonio da capogiro, pari a quello di Oprah Winfrey ma i ricavi non provengono solo dalla musica ...

