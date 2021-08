Rientro a scuola, ok Regioni al piano del ministro Bianchi: le novità per settembre [PIANO PDF] (Di giovedì 5 agosto 2021) Regioni ed Enti locali hanno dato parere favorevole, in Conferenza Unificata, al PIANO scuola del ministro Patrizio Bianchi. Il PIANO tocca diversi aspetti, dall’utilizzo delle mascherine – anche quelle trasparenti laddove sia necessario per favorire una più agevole comunicazione – all’importanza del distanziamento, che non sarà comunque imprescindibile. L'articolo Rientro a scuola, ok Regioni al PIANO del ministro Bianchi: le ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021)ed Enti locali hanno dato parere favorevole, in Conferenza Unificata, aldelPatrizio. Iltocca diversi aspetti, dall’utilizzo delle mascherine – anche quelle trasparenti laddove sia necessario per favorire una più agevole comunicazione – all’importanza del distanziamento, che non sarà comunque imprescindibile. L'articolo, okaldel: le ...

Advertising

rtl1025 : ??Ipotesi obbligo di #greenpass per il personale scolastico. Sarebbe questa la direzione che il #Governo vorrebbe im… - alexbarbera : Non ho capito una cosa: i sindacati della scuola che tuonano perché “mancano ancora certezze sul rientro in classe… - orizzontescuola : Rientro a scuola, ok Regioni al piano del ministro Bianchi: le novità per settembre [PIANO PDF] - CasaliGiul : RT @SI_sinistra: Rientro a #scuola, Fratoianni : nulla cambia. Serve assumere personale, ridurre alunni per classe, potenziare trasporti -… - danbertsamp : RT @NFratoianni: Cos'è stato fatto per garantire il rientro a #scuola a settembre rispetto all'anno scorso? Nulla. Abbiamo i #vaccini, è ve… -