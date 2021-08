Rientro a scuola: 400 milioni per Organico Covid, 142 per classi pollaio. Ecco come saranno distribuite le risorse [SLIDE] (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Piano del Ministero dell'Istruzione per la ripartenza delle lezioni in presenza a settembre è pronto, almeno la parte sulle risorse messe a disposizione. In totale quasi 2,5 miliardi di cui più di 600 milioni destinati alla scuola digitale, 400 al potenziamento degli apprendimenti e all'avvio in sicurezza con l'Organico aggiuntivo Covid. Più di 142 milioni saranno destinati al distanziamento nelle classi sovraffollate. L'articolo Rientro a scuola: 400 milioni per Organico ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Piano del Ministero dell'Istruzione per la ripartenza delle lezioni in presenza a settembre è pronto, almeno la parte sullemesse a disposizione. In totale quasi 2,5 miliardi di cui più di 600destinati alladigitale, 400 al potenziamento degli apprendimenti e all'avvio in sicurezza con l'aggiuntivo. Più di 142destinati al distanziamento nellesovraffollate. L'articolo: 400per...

Advertising

nicolaebasta : RT @NFratoianni: Per garantire il rientro in sicurezza a #scuola a settembre cosa ha fatto il governo? Poco o nulla. #vaccino #Covid_19 htt… - orizzontescuola : Rientro a scuola: 400 milioni per Organico Covid, 142 per classi pollaio. Ecco come saranno distribuite le risorse… - corzunino : Le indicazioni sul rientro di quattro sindacati su sei. Scuola, sindacati al governo: 'Per ripartire sdoppiate le c… - chemy2 : RT @fanpage: Secondo gli esperti, la Variante Delta ha aggiunto nuovi elementi di incertezza rendendo ancora più complesso per le scuole ad… - giap87625642 : RT @NFratoianni: Per garantire il rientro in sicurezza a #scuola a settembre cosa ha fatto il governo? Poco o nulla. #vaccino #Covid_19 htt… -