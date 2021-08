Riapertura stadi, ok del Governo al 50% effettivo della capienza: tifosi seduti a scacchiera (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Governo accoglie le richieste del mondo del calcio arrivate dalla Figc tramite il presidente Gravina e portate a conoscenza del consiglio dei ministri dal sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. Al termine dell’ultima riunione per le linee guida e le decisioni sul green pass, è stato dato il via libera alla Riapertura degli stadi dal 50% effettivo della capienza, con il pubblico che potrà sedere a scacchiera: i tifosi, muniti di green pass, occuperanno un seggiolino sì e uno no, salta dunque la distanza di un metro prevista nel precedente decreto ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilaccoglie le richieste del mondo del calcio arrivate dalla Figc tramite il presidente Gravina e portate a conoscenza del consiglio dei ministri dal sottosegretario allo sport Valentina Vezzali. Al termine dell’ultima riunione per le linee guida e le decisioni sul green pass, è stato dato il via libera alladeglidal 50%, con il pubblico che potrà sedere a: i, muniti di green pass, occuperanno un seggiolino sì e uno no, salta dunque la distanza di un metro prevista nel precedente decreto ...

