Real Madrid, c’è già l’alternativa se salta Mbappé: tutto su Haaland (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Real Madrid punta forte su Kylian Mbappé, ma se non dovesse arrivare punterà tutto su Erling Haaland Il Real Madrid punta forte su Kylian Mbappé, con il talento francese che avrebbe già fatto sapere al PSG di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo anno. Ma i Blancos pensano già alle possibile alternative. Se infatti dovesse saltare l’arrivo di Mbappé, come riportato da AS, il Real Madrid punterà tutto su Erling Haaland. La squadra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilpunta forte su Kylian, ma se non dovesse arrivare punteràsu ErlingIlpunta forte su Kylian, con il talento francese che avrebbe già fatto sapere al PSG di non voler rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo anno. Ma i Blancos pensano già alle possibile alternative. Se infatti dovessere l’arrivo di, come riportato da AS, ilpunteràsu Erling. La squadra ...

Advertising

juventusfc : Comunicato di Barcellona, Juventus e Real Madrid ?? - ZZiliani : Già respinto con perdite dalla #CorteEuropea, il Tribunale di Madrid se ne esce con una sentenza che solo la Corte… - FBiasin : Comunicato #Juve, #Barça e #Real: 'Dal Tribunale di Madrid obbligo per l'#Uefa di togliere le sanzioni anche ai 9 c… - Grigione1 : Lo scudetto dei debiti . L'Inter dovrà girare nelle casse del Real Madrid 35 milioni di euro per la cessione di Ach… - machitesap : @OCardinal17 Azz noi?!! Forse tu!!! Se li prende il Napoli sono scarti se li prendono altri so mostri... Quante Cha… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid James Rodriguez, l'operazione è possibile: il Milan ha un alleato James Rodriguez può essere una ghiotta opportunità di mercato per il Milan, che può trovare la giusta sponda per assicurarsi l'ex Real Madrid. Non c'è nessuna trattativa in corso, ma il nome di James Rodriguez continua ad essere accostato al Milan . Trattandosi di un trequartista che può lasciare la sua attuale squadra, l' ...

Da Cosa Nostra a Benitus/ I nomi dei cavalli delle Olimpiadi Tokyo fanno discutere ... qualcuno ha scelto di difendere i colori della propria nazione con il cavallo " Cannavaro ", il centrale della nazionale italiana, con un glorioso passato fra le fila di Juventus e Real Madrid, ...

Milan Real Madrid, amichevole in diretta tv e streaming: dove vederla Superscudetto Il Real Madrid presenta la seconda maglia per la stagione 2021/2022 Il Real Madrid, attraverso un video pubblicato sui suoi canali ufficiali, ha presentato la seconda maglia per la stagione 2021/2022.

A Scanzano Jonico il Camp della Fundacion Real Madrid Clinics https://youtu.be/61U8-SY_cqI Piccoli e giovani calciatori che hanno sfidato le temperature altissime di questi giorni pur di partecipare al Camp della ...

James Rodriguez può essere una ghiotta opportunità di mercato per il Milan, che può trovare la giusta sponda per assicurarsi l'ex. Non c'è nessuna trattativa in corso, ma il nome di James Rodriguez continua ad essere accostato al Milan . Trattandosi di un trequartista che può lasciare la sua attuale squadra, l' ...... qualcuno ha scelto di difendere i colori della propria nazione con il cavallo " Cannavaro ", il centrale della nazionale italiana, con un glorioso passato fra le fila di Juventus e, ...Il Real Madrid, attraverso un video pubblicato sui suoi canali ufficiali, ha presentato la seconda maglia per la stagione 2021/2022.https://youtu.be/61U8-SY_cqI Piccoli e giovani calciatori che hanno sfidato le temperature altissime di questi giorni pur di partecipare al Camp della ...