Raffaella Carrà, le ceneri sono arrivate all’Argentario. L’ultimo addio alla regina della televisione (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 5 luglio Sergio Japino annunciava la morte di Raffaella Carrà. La regina della televisione è scomparsa a 78 anni a causa di un tumore contro il quale lottava ormai da tempo. Nei suoi ultimi desideri, Raffaella Carrà aveva chiesto di essere posta in un bara di legno semplice, e portata in un ultimo viaggio spirituale nel santuario di Padre Pio e poi portata all’Argentario per la tumulazione. Un desiderio ampiamente rispettato e, il 5 agosto, in occasione della messa di Trigesima, Raffella Carrà è stata ricordata anche ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 agosto 2021) Il 5 luglio Sergio Japino annunciava la morte di. Laè scomparsa a 78 anni a causa di un tumore contro il quale lottava ormai da tempo. Nei suoi ultimi desideri,aveva chiesto di essere posta in un bara di legno semplice, e portata in un ultimo viaggio spirituale nel santuario di Padre Pio e poi portataper la tumulazione. Un desiderio ampiamente rispettato e, il 5 agosto, in occasionemessa di Trigesima, Raffellaè stata ricordata anche ...

Advertising

_Techetechete : Di Gino Landi la regia di “Ma che sera”: il programma del 1978 in cui Raffaella Carrà per la prima volta a colori c… - helloitsaturn : RT @Cinguetterai: Da un mese la tv è meno colorata. Un mese senza Raffaella Carrà e ancora non ci credo che ci abbia lasciati. #CiaoRaffae… - pSrMOZq2oqdTdmv : RT @colorized_pics: Raffaella Carrà in the TV show, 'Canzonissima', 1971. Colorized by: u/mortemskz - ehyclaire : RT @Cinguetterai: Da un mese la tv è meno colorata. Un mese senza Raffaella Carrà e ancora non ci credo che ci abbia lasciati. #CiaoRaffae… - biciofab : RT @NazioneGrosseto: Raffaella Carrà, la cerimonia a un mese dalla morte / VIDEO -