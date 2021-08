Raffaella Carrà | dedica speciale da Porto Santo Stefano | di cosa si tratta

(Di giovedì 5 agosto 2021)daper l’icona della televisione italiana,, scomparsa pochi mesi fa.ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori e nella televisione mondiale. La showgirl, conduttrice, ballerina e cantante era molto conosciuta anche al di fuori dei confini italiani come testimonia lada Madrid: una L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Enrica Bonaccorti e l'ultimo saluto a: "Sarei stata lì" Parlando della sua casa all'Argentario, Enrica ha infine ricordato, che proprio oggi ha ricevuto lì l'ultimo ...La caduta ha anche impedito a Enrica di andare a Santo Stefano per omaggiare l'amica e collega recentemente scomparsa,, alla quale non può non dedicare un pensiero: 'La ricordiamo ...