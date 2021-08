Raffaella Carrà, altro emozionante omaggio: brividi per la regina della TV (Di giovedì 5 agosto 2021) altro emozionante omaggio per Raffaella Carrà. La showgirl ha lasciato un vuoto immenso nella televisione italiana: andiamo a vedere cosa è successo. Nella giornata di ieri la Fanfara della Polizia di Stato si è esibita alla villa Comunale di Tolfa in un concerto aperto a tutta la cittadinanza. Infatti le forze dell’ordine hanno reso omaggio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 5 agosto 2021)per. La showgirl ha lasciato un vuoto immenso nella televisione italiana: andiamo a vedere cosa è successo. Nella giornata di ieri la FanfaraPolizia di Stato si è esibita alla villa Comunale di Tolfa in un concerto aperto a tutta la cittadinanza. Infatti le forze dell’ordine hanno resoL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Raiofficialnews : Duetti fantastici e preziose interviste nella puntata di @_Techetechete dedicata a #RaffaellaCarrà, a un mese dalla… - _Techetechete : Di Gino Landi la regia di “Ma che sera”: il programma del 1978 in cui Raffaella Carrà per la prima volta a colori c… - stelladavinci : @raffaella OGGI TI SALUTIAMO TUTTI I TUOI CARI,SAREMMO ACCANTO A TE PER FARTI SENTIRE SEMPRE VIVA NEI NOSTRI CUORI.… - biciofab : RT @Cinguetterai: Da un mese la tv è meno colorata. Un mese senza Raffaella Carrà e ancora non ci credo che ci abbia lasciati. #CiaoRaffae… - elebenny98 : RT @Cinguetterai: Da un mese la tv è meno colorata. Un mese senza Raffaella Carrà e ancora non ci credo che ci abbia lasciati. #CiaoRaffae… -