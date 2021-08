Raffaella Carrà, all’Argentario le sue ceneri per l’ultimo saluto (Di giovedì 5 agosto 2021) Presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire, è stata celebrata le Messa in suffragio dell’indimenticabile regina della televisione italiana. Le ceneri di Raffaella Carrà sono arrivate a Porto Santo Stefano in Toscana. Qui la Santa Messa di trigesimo alla quale hanno partecipato i familiari e i collaboratori più intimi. Lì in quel “rifugio” dove Raffaella L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 5 agosto 2021) Presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire, è stata celebrata le Messa in suffragio dell’indimenticabile regina della televisione italiana. Ledisono arrivate a Porto Santo Stefano in Toscana. Qui la Santa Messa di trigesimo alla quale hanno partecipato i familiari e i collaboratori più intimi. Lì in quel “rifugio” doveL'articolo proviene da La Luce di Maria.

