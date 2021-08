Quale sarebbe il miglior trequartista per il Milan? (Di giovedì 5 agosto 2021) Tanti nomi, ma nessuna trattativa concreta: vediamo Quale sarebbe il miglior trequartista per il Milan. Leggi su 90min (Di giovedì 5 agosto 2021) Tanti nomi, ma nessuna trattativa concreta: vediamoilper il

Advertising

ramses09975976 : RT @Gigadesires: @borghi_claudio E se vi dicono di no? E se anche vi dicessero di sì, la vittoria sarebbe la salvaguardia di pranzi e cene… - nonunacosaseria : @alfredoferrante perdona l'ignoranza: quale sarebbe la ratio di tutto 'sto giro? - lisa_llisa1 : QUALE SAREBBE LA TUA INTENZIONE DIETRO QUESTE PAROLE? NON LO TROVÒ DIVERTENTE. - KellerZoe : @LorenzoCast89 In pratica non credo cambi molto: quale sarebbe la sanzione della violazione dell'obbligo di vaccina… - LauraCarrese : RT @misnrotta: @Agenzia_Ansa Ma la ratio quale sarebbe? Aula di corso di infermieristica, lezioni in presenza, 90% degli studenti ha dovut… -