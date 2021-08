Puglia, nuovi contagi da corona virus ed incidenza di casi in aumento Rapporto Gimbe (Di giovedì 5 agosto 2021) Di Francesco Santoro: Dati epidemiologici ancora in peggioramento in Puglia. È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia. Aumentano gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 65) e schizzano in alto i nuovi contagi (+ 34,7 per cento rispetto alla scorsa settimana), ma nonostante il numero delle infezioni sia in crescita la situazione negli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di occupazione dei posti letto sia in area medica che nelle terapie intensive è del 3 per cento. Vaccinazioni Secondo Gimbe il 69,4 per cento della popolazione pugliese è ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 5 agosto 2021) Di Francesco Santoro: Dati epidemiologici ancora in peggioramento in. È quanto emerge dal report della Fondazionesull’evoluzione della pandemia. Aumentano gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 65) e schizzano in alto i(+ 34,7 per cento rispetto alla scorsa settimana), ma nonostante il numero delle infezioni sia in crescita la situazione negli ospedali resta sotto controllo. La percentuale di occupazione dei posti letto sia in area medica che nelle terapie intensive è del 3 per cento. Vaccinazioni Secondoil 69,4 per cento della popolazione pugliese è ...

Advertising

NoiNotizie : #Puglia, nuovi contagi da #coronavirus ed incidenza di casi in aumento. Rapporto Gimbe - news24_city : Covid, il bollettino: 236 nuovi casi in Puglia, 23 sono nella Bat - news24_city : Covid, il bollettino: 236 nuovi casi in Puglia, nessun decesso - news24_city : Covid, il bollettino: 213 nuovi casi ed un decesso in Puglia - news24_city : Covid, il bollettino: 236 nuovi casi in Puglia, 23 sono nella Bat -