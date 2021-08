Puglia | i consiglieri “restaurano” l’assegno di fine mandato | tutti a favore | anche i 5 Stelle

(Di giovedì 5 agosto 2021) Torna e sarà retroattivo:di, abolito nel 2012, finirà nelle tasche di assessori edella Regione. E sarà così andato a ritroso nel tempo, dal 2013. Lo ha deciso il Consiglio regionale con un emendamento firmato dai capigruppo dii partiti, maggioranza e opposizione, compreso il Movimento Cinque. Nessuno perderà nulla e, nel caso di morte del beneficiario, ad incassare saranno gli eredi. Si tratta di poco più di 7mila euro lordi per ogni anno trascorso in Consiglio. Insomma: 35.500 euro per ogni eletto a ...

Inregionali riavranno l'assegno di fine mandato. Lo prevede un emendamento approvato (con voto unanime deipresenti) nel corso della scorsa seduta del 27 luglio, l'..."Ecco la porcata estiva in Regione #, passata con i voti di tutti, anche quelli di una parte del #M5S. La politica invece di ...all'unanimità la reintroduzione della liquidazione per i...MATERA – “Chiediamo una informativa di dettaglio in Consiglio da parte dell’assessore Rosa domani in consiglio regionale, convocato in via “straordinaria” sulla questione trasporti. Chiediamo, inoltre ...All'unanimità dei presenti. Così il Consiglio Regionale della Puglia ha reintrodotto il trattamento di fine mandato a beneficio di consiglieri e assessori. Quelli di ieri e quelli di oggi. Sì, perché ...