Puglia, altra notte anche a trenta gradi. Si attende il bollino verde per Bari domani ma da domenica di nuovo gran caldo Fino a ferragosto (Di giovedì 5 agosto 2021) Temperature oltre i trenta gradi in alcune zone della Puglia centrale ma anche in città come Andria e Bari. Oggi il capoluogo di regione, fra le città campione in tema di ondate di calore, è bollino giallo mentre domani sarà verde perché appunto da domani, per un paio di giorni, avrà luogo secondo le previsioni un calo delle temperature. Effimero perché sempre secondo le previsioni una nuova ondata di gran caldo è attesa domenica per terminare dopo circa una settimana.

