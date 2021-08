“Psychosis” Homage to Bernard Herrmann

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Psychosis Homage

Agenzia askanews

... h 20,30 Positano Teatro Festival LA ROSSA - omaggio a Milva con Antonella Morea e Martina Carpi Anfiteatro di Positano, h 20.00 Ravello RavelloFestival - Jazz in Piazza "TO BERNARD ...... venerdì 6 agosto (ore 21.15), il progettoto Bernard Herrmann dell'altosassofonista e compositrice salernitanaIl cartellone della 69esima edizione del Ravello Festival ideato da Alessio Vlad riserva agli ospiti della Città della Musica un mese di agosto anche all'insegna del jazz. Saranno quattro le date in P ...La 69esima edizione del Ravello Festival, ideato da Alessio Vlad, riserva agli ospiti della Città della Musica un mese di agosto anche all’insegna del jazz.