Psr agricoltura-Progetto integrato giovani, Ciampi (M5S): "Troppi ritardi nell'assegnazione dei fondi" (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"Ho presentato oggi la mia interrogazione relativa alla questione del cosiddetto PSR giovani, una misura a sostegno delle imprese giovani del settore agricolo che appare una vera e propria presa in giro nei confronti delle migliaia di persone-giovani agricoltori qualificati della Campania-che vi hanno creduto". Così Vincenzo Ciampi consigliere regionale M5S. "Per anni la giunta regionale si è palleggiata le graduatorie approvandole, modificandole, rettificandole, è ancora oggi, nonostante vi sia un elenco di aventi diritto a quel finanziamento, non si è ancora giunti alla concreta ...

