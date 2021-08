Provincia ancora nella morsa degli incendi: brucia il bosco Rogadeo, 'tre punti d'innesco delle fiamme' (Di giovedì 5 agosto 2021) Un incendio è scoppiato nel pomeriggio nel bosco Rogadeo, in territorio di Bitonto (Bari), in un'area che rientra nel Parco nazionale dell'Alta Murgia. A quanto si apprende le fiamme, forse di origine ... Leggi su baritoday (Di giovedì 5 agosto 2021) Uno è scoppiato nel pomeriggio nel, in territorio di Bitonto (Bari), in un'area che rientra nel Parco nazionale dell'Alta Murgia. A quanto si apprende le, forse di origine ...

Advertising

DPCgov : ?? Giovedì #5agosto ???? #AllertaARANCIONE in Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. ???? #allertaGIALLA in sei regi… - carlaruocco1 : Ancora una morte sul #lavoro. Ancora una donna. In provincia di Modena, #LailaElHarim è rimasta incastrata in una f… - DPCgov : ? ?? Ancora rovesci e temporali al Nord. Leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del #30luglio ??… - marcnever : RT @PBerizzi: Il #4agosto 1974 l'esplosione di una bomba dilania il treno #Italicus in transito a San Benedetto Val di Sambro, in provincia… - MonicaR09570209 : RT @PBerizzi: Il #4agosto 1974 l'esplosione di una bomba dilania il treno #Italicus in transito a San Benedetto Val di Sambro, in provincia… -