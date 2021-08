Protezione Civile Regione Campania | 735 incendi boschivi dal 15 giugno ad oggi

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 735 gliche dal 15, data in cui è iniziato il periodo di massima pericolosità, hanno interessato il territorio regionale. Lo comunica ladellatracciando un bilancio di metà stagione. In totale sono stati eseguiti 1.232 interventi che hanno visto impegnate 5.294 unità specializzate tra personale delladella, delle Comunità montane, di Smae dei Vigili del fuoco in convenzione con la ...

??? IL VENETO RISPONDE ALLA RICHIESTA DI AIUTO DELLA REGIONE SICILIA ??? Il dipartimento nazionale della Protezio… - sbonaccini : VICINI ALLA SICILIA E AI SICILIANI. Dall'Emilia-Romagna sono in partenza 8 squadre di volontari e tecnici della Pr… - Agenzia_Ansa : I roghi continuano a flagellare la Sicilia e il presidente della Regione, Nello Musumeci, chiede al governo la dich…

Sono 7.230 i nuovi contagi di coronavirus in Italia oggi, giovedì 5 agosto 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della. Da ieri, registrati altri 27 morti che portano a 128.163 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza legata al covid - 19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 212.227 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento dellaLa Sindaca Lorenzo: «In ambito di lavori pubblici non vi è stata battuta d’arresto nemmeno durante il lungo periodo di pandemia» | Attualità, Basilicata, Blog ...Non diminuiscono gli interventi giornalieri della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, impegnati quotidianamente contro vasti ed estesi incendi che stanno attanagliando l’intero Sud Italia. Nella ...