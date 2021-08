Project M è il nuovo "clone" di Valorant per Android (Di giovedì 5 agosto 2021) Uno dei generi di maggior successo attualmente, lo sappiamo, è quello dei tactical shooter: il mercato è affollato e la competizione agguerrita, eppure di nuovi titoli che tentano la scalata ne appaiono spesso. Uno di questi è il nuovo Project M... Si tratta di un titolo competitivo 5 vs 5 palesemente influenzato dai più grandi successi del settore, in particolare da Valorant, di cui risulta essere un clone piuttosto spudorato. Tra il look generale, gli effetti sonori e visivi e il sistema di gioco, le similarità sono tante e notevoli: NetEase ha lavorato sodo ma non ci stupirebbe se Riot Games avesse qualcosa da ridire, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021) Uno dei generi di maggior successo attualmente, lo sappiamo, è quello dei tactical shooter: il mercato è affollato e la competizione agguerrita, eppure di nuovi titoli che tentano la scalata ne appaiono spesso. Uno di questi è ilM... Si tratta di un titolo competitivo 5 vs 5 palesemente influenzato dai più grandi successi del settore, in particolare da, di cui risulta essere unpiuttosto spudorato. Tra il look generale, gli effetti sonori e visivi e il sistema di gioco, le similarità sono tante e notevoli: NetEase ha lavorato sodo ma non ci stupirebbe se Riot Games avesse qualcosa da ridire, ...

