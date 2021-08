Prime Video annuncia la squadra per la Champions 2021/22 (Di giovedì 5 agosto 2021) Amazon Prime Video ha annunciato oggi i nomi dei presentatori, commentatori e degli esperti, che formeranno la squadra di Prime Video in Italia, per le dirette esclusive delle 16 migliori partite della Uefa Champions League e della prestigiosa Supercoppa Uefa, per la stagione 2021/22. Il team dei presentatori include Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e con Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Sandro Piccinini commenterà le partite in diretta con l’opinionista Massimo Ambrosini. Altri esperti ed opinionisti saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 agosto 2021) Amazonhato oggi i nomi dei presentatori, commentatori e degli esperti, che formeranno ladiin Italia, per le dirette esclusive delle 16 migliori partite della UefaLeague e della prestigiosa Supercoppa Uefa, per la stagione/22. Il team dei presentatori include Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e con Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Sandro Piccinini commenterà le partite in diretta con l’opinionista Massimo Ambrosini. Altri esperti ed opinionisti saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, ...

