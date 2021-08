Prete in bici investito a Ca' Savio, morto sul colpo (Di giovedì 5 agosto 2021) Ferruccio Gambaletta, Prete in pensione di 79 anni di Torino, è morto questa mattina dopo essere stato investito attorno alle 8.30 in zona Ca' Savio a Cavallino Treporti. L'uomo stava percorrendo via ... Leggi su veneziatoday (Di giovedì 5 agosto 2021) Ferruccio Gambaletta,in pensione di 79 anni di Torino, èquesta mattina dopo essere statoattorno alle 8.30 in zona Ca'a Cavallino Treporti. L'uomo stava percorrendo via ...

