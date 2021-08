Preghiera di oggi 5 agosto alla Madonna di Copacabana che opera grandi prodigi (Di giovedì 5 agosto 2021) La Madonna è ricordata in Bolivia in questo giorno, festeggiato anche a Medjugorje, lo stesso in cui salì al cielo la “bambina dei miracoli” Una in particolare, avvenuta di recente nel nostro Paese, ha avuto un risalto e un’importanza davvero incredibile. La storia di questa devozione, ripresa e messa in risalto in uno dei suoi L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 5 agosto 2021) Laè ricordata in Bolivia in questo giorno, festeggiato anche a Medjugorje, lo stesso in cui salì al cielo la “bambina dei miracoli” Una in particolare, avvenuta di recente nel nostro Paese, ha avuto un risalto e un’importanza davvero incredibile. La storia di questa devozione, ripresa e messa in risalto in uno dei suoi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera oggi 45 anni fa moriva monsignor Angelelli, esempio di Chiesa in uscita ..." credeva fermamente nella forza della preghiera" tanto che, nel 1976, chiese a tutta la diocesi di porsi "in uno stato orante permanente" per invocare il bene del Paese e delle famiglie. "Anche oggi ...

Vallecrosia ricorda Enrica Nasi Moraglia a cinque anni dalla scomparsa ... inoltre, un gruppo di amici ha dato vita ad un Capodanno alternativo unendo alla preghiera, ...Caritas Intemelia (1991 - 2016) e visto l'utilità di questa esperienza continua ad operare ancora oggi ...

Preghiera della sera del 4 Agosto 2021: “Fa’ risplendere il nostro volto” La Luce di Maria San Domenico e gli equilibri della santità Difficili equilibri. Il 6 agosto del 1221 san Domenico, provato dalla febbre e dalla dissenteria, tornò alla Casa del Padre nell’allora giovane convento di Bologna. Esattamente ...

Antonio 20-22, il Santo a piedi dall’eremo di Montepaolo a Rimini Sulle colline forlivesi, nell’eremo di Montepaolo, frate Antonio arrivò nel giugno 1221, rimanendovi per oltre un anno; Rimini è città del suo annuncio evangelico e di alcuni tra i suoi più famosi mir ...

