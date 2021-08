Pozzuoli | avvistati tre ufo sul golfo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 agosto 2021) Nel cielo di, oggi intorno alle 17.30 del pomeriggio, sono comparsi "tre soli". Lo strano fenomeno ottico ha tenuto molti spettatori con il naso all'insù per più di trenta minuti, poi lentamente si è dissolto per poi scomparire nel nulla. È un fenomeno definito spettacolare noto come Triplo Sole che compare quando i cristalli del ghiaccio creano sottili nuvole altre oltre 6.000 metri e riflettono nel cielo questo bizzarro, ma spettacolare effetto ottico. Redazione