Porto-Belenenses (Primeira Liga, domenica H 19.00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni esordiscono in casa (Di giovedì 5 agosto 2021) L’ultima delle grandi a scendere in campo per l’esordio in Primeira Liga è il Porto di Sergio Conceiçao: i Dragoni hanno disputato una grande stagione l’anno scorso, soprattutto in Champions League ma hanno visto trionfare lo Sporting in campionato e questo non può mai far piacere a una squadra dalla mentalità vincente come il Porto, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 5 agosto 2021) L’ultima delle grandi a scendere in campo per l’esordio inè ildi Sergio Conceiçao: ihanno disputato una grande stagione l’anno scorso, soprattutto in Champions League ma hanno visto trionfare lo Sporting in campionato e questo non può mai far piacere a una squadra dalla mentalità vincente come il, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportli26181512 : Belenenses-Roma 1-3: Dzeko, Zaniolo e Mayoral regalano il successo ai giallorossi: Dopo i pareggi contro Porto e Si… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Roma: 3-1 al Belenenses, ancora in gol Zaniolo: (ANSA) - ROMA, 04 AGO - La Roma vince la prima del… - playroma : ? Roma-Belenenses 3-1. Primo successo giallorosso in Portogallo per gli uomini di José Mourinho dopo i due pareggi… - IlgiallorossoIt : La Roma farà un altro test amichevole, questa volta sfiderà il Belenenses Dopo l’amichevole con il Porto, finita 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Belenenses Roma: 3 - 1 al Belenenses, ancora in gol Zaniolo La Roma vince la prima delle tre amichevoli disputate fin qui in Portogallo. Dopo i pareggi con Porto e Siviglia, è arrivato il 3 - 1 al Belenenses. Pronti via, però, Rui Patricio sbaglia uno stop in area favorendo il gol degli avversari. Al 20', invece, arriva il pari dei giallorossi grazie al ...

La Roma ne fa 3 al Belenenses, in gol Dzeko, Zaniolo e Mayoral Dopo i pareggi contro Porto e Siviglia, la Roma batte il Belenenses per 3 - 1 nell'ultima amichevole del ritiro portoghese con le reti di Dzeko, Zaniolo e Borja Mayoral . Senza Cristante, Veretout e il nuovo acquisto ...

Porto-Belenenses (Primeira Liga, domenica H 19.00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni esordiscono in... Infobetting Belenenses-Roma 1-3: Dzeko, Zaniolo e Mayoral regalano il successo ai giallorossi Dopo i pareggi contro Porto e Siviglia, arriva la vittoria nella terza e ultima amichevole in Portogallo per la Roma: Belenenses battuto 3-1 in rimonta, dopo lo ...

Roma: 3-1 al Belenenses, ancora in gol Zaniolo Al 20', invece, arriva il pari dei giallorossi grazie al gol di Dzeko servito da Karsdorp sul secondo palo. Dopo i pareggi con Porto e Siviglia, è arrivato il 3-1 al Belenenses. Pronti via, però, Rui ...

La Roma vince la prima delle tre amichevoli disputate fin qui in Portogallo. Dopo i pareggi cone Siviglia, è arrivato il 3 - 1 al. Pronti via, però, Rui Patricio sbaglia uno stop in area favorendo il gol degli avversari. Al 20', invece, arriva il pari dei giallorossi grazie al ...Dopo i pareggi controe Siviglia, la Roma batte ilper 3 - 1 nell'ultima amichevole del ritiro portoghese con le reti di Dzeko, Zaniolo e Borja Mayoral . Senza Cristante, Veretout e il nuovo acquisto ...Dopo i pareggi contro Porto e Siviglia, arriva la vittoria nella terza e ultima amichevole in Portogallo per la Roma: Belenenses battuto 3-1 in rimonta, dopo lo ...Al 20', invece, arriva il pari dei giallorossi grazie al gol di Dzeko servito da Karsdorp sul secondo palo. Dopo i pareggi con Porto e Siviglia, è arrivato il 3-1 al Belenenses. Pronti via, però, Rui ...