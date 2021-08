Porrello M5S | “La battaglia per la radioterapia a Civitavecchia è una battaglia di civiltà”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Laper laè unadi. Il pendolarismo della salute è un qualcosa di davvero inaccettabile e che lede nel profondo coloro i quali sono costretti a recarsi in altre città per ricevere le cure necessarie dopo essere stati colpiti dal terribile male, che asappiamo purtroppo colpire più che altrove”. Lo dichiara in una nota Devid, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. “Sono quindi soddisfatto che l’emendamento al collegato di bilancio che ...

Advertising

0766news_TripTv : ?? INCENDI, PORRELLO (M5S LAZIO): 'UN GRANDE GRAZIE ALLA PROTEZIONE CIVILE PER L'EFFICACE LAVORO A TUTELA DEI CITTAD… - 0766news_TripTv : ?? CIVITAVECCHIA, PORRELLO (M5S LAZIO): 'SPERO CHE IL MARINA YATCHING DIVENTI PRESTO UNA REALTA' PER IL PORTO' ???? Le… - 0766news_TripTv : ?? SANTA MARINELLA, PORRELLO (M5S LAZIO): 'LA GUARDIA MEDICA VA RIATTIVATA, PRESENTERO' UN'INTERROGAZIONE' ???? Leggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Porrello M5S

RomaDailyNews

Gli emendamenti proposti a Civitavecchia nati dalla sinergia tra PD econ il fondamentale ... gli emendamenti a partire dai nostri concittadini Gino De Paolis e Devidfino a Emiliano ...Sulla stessa linea anche Devid, consigliere dele vicepresidente del consiglio regionale, il quale ha parlato di un'importante vittoria per il territorio. "Grazie ad un emendamento ...“Con l’approvazione di oggi del collegato alla legge di bilancio, la Regione Lazio dice no alla riconversione a gas di TVN. Gli emendamenti proposti a Civitavecchia nati dalla sinergia tra PD e M5S co ...CIVITAVECCHIA – “La Regione Lazio ha detto no alla riconversione a gas di Tvn e questo è un grande risultato, raggiunto grazie all’impegno e tenacia di q ...