Ponte Genova, Toti: “Viadotto San Giorgio è simbolo di tenacia liguri e del voler fare” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ponte San Giorgio racchiude la tenacia dei liguri, la volontà di non dimenticare le 43 vittime che aspettano giustizia”, ma “anche la forza di dimostrare che, se si vuole, anche le cose che sembrano impossibili si possono fare…”. Lo dice all’Adnkronos Giovanni Toti a un anno dall’inaugurazione del Viadotto Genova San Giorgio, un nuovo allacciamento stradale dopo la tragedia del Ponte Morandi. Il governatore ligure guarda al futuro e al valore simbolico della struttura che ha sostituito quella crollata: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) “Sanracchiude ladei, la volontà di non dimenticare le 43 vittime che aspettano giustizia”, ma “anche la forza di dimostrare che, se si vuole, anche le cose che sembrano impossibili si possono…”. Lo dice all’Adnkronos Giovannia un anno dall’inaugurazione delSan, un nuovo allacciamento stradale dopo la tragedia delMorandi. Il governatore ligure guarda al futuro e al valore simbolico della struttura che ha sostituito quella crollata: ...

