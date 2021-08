Pompei, tamponi gratuiti per tutti i visitatori senza Green Pass (Di giovedì 5 agosto 2021) Pompei, tamponi antigenici gratuiti per tutti i visitatori del sito archeologico che non sono muniti di Green Pass. Scavi di Pompei (Foto di falco da Pixabay)Novità in arrivo per tutti i turisti in visita a Pompei: a partire da domani 6 agosto 2021, i visitatori potranno accedere al Parco Archeologico di Pompei solo attraverso l’esibizione della propria certificazione verde. Questi obblighi entrano in vigore da domani, le persone potranno godere della visita solo se muniti di ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 agosto 2021)antigeniciperdel sito archeologico che non sono muniti di. Scavi di(Foto di falco da Pixabay)Novità in arrivo peri turisti in visita a: a partire da domani 6 agosto 2021, ipotranno accedere al Parco Archeologico disolo attraverso l’esibizione della propria certificazione verde. Questi obblighi entrano in vigore da domani, le persone potranno godere della visita solo se muniti di ...

