Pjanic alla Juventus, il ritorno è già ad un passo (Di giovedì 5 agosto 2021) La Spagna accoglie cocentemente l’annuncio del ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus. Lo fa sapere il Mundo Deportivo, noto quotidiano spagnolo, che avrebbe già osannato la data del possibile via libera alla trattiva tra i bianconeri ed il bosniaco proprio ex Juve e Roma in serie A. La prossima domenica – si legge – dovrebbe essere l’occasione giusta per l’ufficializzazione dell’accordo raggiunto tra le parti, proprio a congedo con il trofeo Gamper che porterà sul campo la Vecchia Signora ed il Barcellona. Contatti sempre più forti con l’agente del calciatore, Ramadani, con il quale si starebbe chiudendo ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 5 agosto 2021) La Spagna accoglie cocentemente l’annuncio deldi Miralem. Lo fa sapere il Mundo Deportivo, noto quotidiano spagnolo, che avrebbe già osannato la data del possibile via liberatrattiva tra i bianconeri ed il bosniaco proprio ex Juve e Roma in serie A. La prossima domenica – si legge – dovrebbe essere l’occasione giusta per l’ufficializzazione dell’accordo raggiunto tra le parti, proprio a congedo con il trofeo Gamper che porterà sul campo la Vecchia Signora ed il Barcellona. Contatti sempre più forti con l’agente del calciatore, Ramadani, con il quale si starebbe chiudendo ...

