Pista di bronzo per il ciclismo italiano, Viviani beffato all’ultimo sprint (Di giovedì 5 agosto 2021) Viviani medaglia di bronzo. Ancora il ciclismo su Pista. Stavolta nell’omnium una sorta di combinata del ciclismo. Ma è una medaglia di bronzo che sa di beffa per Viviani che proprio all’ultimo sprint dell’ultima competizione (a punti), ultimo sprint che attribuisce il doppio dei punti, si è fatto superare dal neozelandese Campbell Stewart. Peccato, perché l’azzurro si era reso protagonista di una splendida e intelligente rimonta, Aveva vinto la gara a eliminazione e in quella a punti Ha agito con grande intelligenza, ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021)medaglia di. Ancora ilsu. Stavolta nell’omnium una sorta di combinata del. Ma è una medaglia diche sa di beffa perche propriodell’ultima competizione (a punti), ultimoche attribuisce il doppio dei punti, si è fatto superare dal neozelandese Campbell Stewart. Peccato, perché l’azzurro si era reso protagonista di una splendida e intelligente rimonta, Aveva vinto la gara a eliminazione e in quella a punti Ha agito con grande intelligenza, ha ...

Tokyo 2020, Elia Viviani è bronzo nel ciclismo su pista nell'Omnium

Elia Viviani conquista la medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nel ciclismo su pista nella disciplina dell' Omnium . Splendide le ultime due prove (su quattro) della corsa a punti con l'Azzurro che vince in scioltezza la terza prova e poi ...

Tokyo 2020. Ciclismo, bronzo di Elia Viviani nell'omnium

(ITALPRESS) «Mi dispiace aver perso l'argento all'ultimo giro": così, ai microfoni della Rai, Elia Viviani, bronzo nell'Omnium di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. «Avevo dato - ha ...

