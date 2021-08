Pianifica il rapimento del cugino che muore durante il blitz per liberarlo | condannata a 45 anni

(Di giovedì 5 agosto 2021) Una donna è stataa 45di carcere per ildi un membro della famiglia, il cui tentativo di salvataggio si è concluso con la sua morte Condanna durissima quella decisa da una giuria nei confronti della 50enne Delia Gualdina Velsquez, considerata responsabile della morte di suoa seguito di un L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pianifica rapimento

NewNotizie

La vittima è il 47enne Ulises Valladares: secondo i pubblici ministeri la donna è stata, nel 2018, profondamente coinvolta neldel membro della sua famiglia. Il 2 agosto la donna è stata ...Unsenza sbocchi, senza soluzioni, destinato fin dall inizio a terminare in tragedia. Una delle pagine più crudeli scritte da Cosa nostra. Per vendicarsi del padre che ha scelto di ...Una donna è stata condannata a 45 anni di carcere per il rapimento di un membro della famiglia, il cui tentativo di salvataggio si è concluso con la sua morte ...