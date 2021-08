Pesca in Lombardia 100 mila euro a 55 professionisti per ristoro da Covid

(Di giovedì 5 agosto 2021) Da Regione100in favore di 55toricomedei danni economici causati dall’emergenza. “Abbiamo condiviso – ha detto Fabio Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – criteri e tempistiche con le associazioni di categoria. Vogliamo testimoniare la vicinanza concreta della Regionea una filiera piccola nei numeri, ma enorme per quanto riguarda la caratterizzazione dei prodotti tipici e per le economie dei nostri laghi. Partendo dalla ristorazione e dal turismo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pesca Lombardia

La Prima Pagina

Le imprese agricole e dellahanno veicolato le richieste di liquidità " tramite istituti ...maggior numero di operazioni agricole con il Fondo di garanzia di Mediocredito Centrale sono...Nativo del Nordamerica, è stato introdotto in Europa per lasportiva. Molto diffuso nei fiumi ... E' segnalato anche in, nel nord della provincia di Varese. IBIS SACRO - (Threskiornis ...è stata raggiunta l'intesa sul decreto del Ministero delle Politiche Agricole recante criteri e modalità di utilizzazione del fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca ...A un anno dall’avvio dell’operatività, l’accesso diretto al Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale ha concesso finanziamenti alle imprese agricole ...