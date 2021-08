Perché Francia e Italia hanno scelto il green pass (Di giovedì 5 agosto 2021) Che senso aveva accodarsi subito ad una decisione presa isolatamente da un primo ministro francese in cerca disperata di consensi, senza un necessario supplemento di riflessione e senza quel coordinamento europeo che in altri casi si richiede? E prenderla per di più nel pieno di una stagione turistica e con una ripresa appena avviata e timidissima delle attività commerciali di tanti onesti lavoratori? Ovviamente, saranno gli storici un domani, quando tireranno le somme di questi anni, a esprimere un giudizio compiuto, anche in base agli effetti pratici della misura nella lotta all’epidemia e sul tessuto democratico, sociale e civile di questa nostra povera Italia (che ci ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 5 agosto 2021) Che senso aveva accodarsi subito ad una decisione presa isolatamente da un primo ministro francese in cerca disperata di consensi, senza un necessario supplemento di riflessione e senza quel coordinamento europeo che in altri casi si richiede? E prenderla per di più nel pieno di una stagione turistica e con una ripresa appena avviata e timidissima delle attività commerciali di tanti onesti lavoratori? Ovviamente, saranno gli storici un domani, quando tireranno le somme di questi anni, a esprimere un giudizio compiuto, anche in base agli effetti pratici della misura nella lotta all’epidemia e sul tessuto democratico, sociale e civile di questa nostra povera(che ci ...

Advertising

LiaCapizzi : Game Over. Francia in semifinale e Italia a casa. È pure giusto così. Ma... Ma NON scambierei alcun singolo azzu… - NicolaPorro : La verità sui motivi per cui le apripista sul #greenpass sono state Francia e Italia ?? - chavarzabalus__ : RT @dreamhope13: È bello notare che stamattina ci siamo svegliati tutti felici perché abbiamo superato la Francia nel tabellone. Siamo un… - dreamhope13 : È bello notare che stamattina ci siamo svegliati tutti felici perché abbiamo superato la Francia nel tabellone. Si… - mikAl_lil : @fightforrome1 @andtafuro @monacelt @reggiadicaserta Eccollá il genio di turno...perché non vai in vacanza in francia? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Francia TheFork, bilancio di mezza estate: la ripresa c'è e si vede! ... andrà con la stessa frequenza al ristorante perché pensa che la situazione sanitaria sarà ... TheFork opera in 22 paesi: Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Portogallo, Regno Unito, ...

Arriva il green pass, scoppia la rivolta dei ristoratori: caos organizzativo sui controlli ... complice la diffusione della variante Delta e le decisioni più stringenti prese dalla Francia, nei ...analoghe dalla Fipe Confcommercio che parla di possibile caos organizzativo soprattutto perché e' ...

Francia, Dream Team, Covid, Olimpiadi, Basket Il Pallone Gonfiato ... andrà con la stessa frequenza al ristorantepensa che la situazione sanitaria sarà ... TheFork opera in 22 paesi:, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Portogallo, Regno Unito, ...... complice la diffusione della variante Delta e le decisioni più stringenti prese dalla, nei ...analoghe dalla Fipe Confcommercio che parla di possibile caos organizzativo soprattuttoe' ...