Per chi ha fatto il vaccino Moderna si va verso la terza dose «prima dell'inverno»: ecco perché (Di giovedì 5 agosto 2021) La compagnia farmaceutica del vaccino Moderna ritiene che probabilmente sarà necessaria la somministrazione di una terza dose «prima della stagione invernale», a causa dell'apparizione della variante Delta. «Crediamo che l'aumento della forza dell'infezione risultante dalla variante Delta», o indiana, «la stanchezza della popolazione per le misure» preventive come distanziamento e mascherine, «e gli effetti stagionali, con il trasferimento al chiuso, condurranno ad un aumento dei contagi negli individui vaccinati», riconosce la compagnia nelle slide della presentazione dei risultati agli ...

