Paul Johnson morto di Covid, le ultime immagini choc: era il re della musica house, la sua hit più famosa (Di giovedì 5 agosto 2021) Paul Johnson è morto di Covid. Le sue note hanno riempito le discoteche di tutto il mondo perché era il re della musica house, nonché uno dei dj più famosi al mondo . La sua hit più famosa è Get get ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021)di. Le sue note hanno riempito le discoteche di tutto il mondo perché era il re, nonché uno dei dj più famosi al mondo . La sua hit piùè Get get ...

