Parcheggia sul’orlo del burrone e si dimentica di tirare il freno a mano | l’auto finisce nel vuoto con la moglie intrappolata a bordo – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ha azzardato un parcheggio sull’orlo di unlungo la strada panoramica Duku Highway nello Xinjiang, in Cina, e, come se non bastasse, si è scordato diildel. Così, la macchina ha iniziato a scivolare verso il precipizio, con tutta la famiglia a: il papà è riuscito a scendere e a salvare miracolosamente il figlio, ma laè rimastaall’interno deled è precipitata nel. Fortunatamente si è salvata ma ha riportato gravi lesioni all’anca. La scena è stata ...