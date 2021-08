Paola Ferrari saluta la Rai | «Lascio dopo Qatar 2022 | poi il cinema…»

(Di giovedì 5 agosto 2021) La giornalistaha annunciato il suo addio alla Rai che arriveràil Mondiali in, giornalista e storico volto della Rai, in una intervista a Italia Oggi ha annunciato il suo addio alla rete nazionale che arriveràil Mondiale indel prossimo anno. «Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale ine poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano. Domenica Sportiva e 90° Minuto? Si tratta ancora con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in ...

Advertising

see_lallero : Paola Ferrari dice 'Basta!': 'Lascerò la Rai dopo i Mondiali di calcio 2022' - FQMagazineit : Paola Ferrari lascia la Rai: “Dicono che sono vecchia, accompagno la Nazionale in Qatar e poi saluto tutti. Basta” - savageimperator : RT @CalcioFinanza: Paola Ferrari: «Lascio la Rai dopo i Mondiali 2022» - pirata_21 : Paola #Ferrari lascia la Rai. Ora che il canone non è più con la bolletta della luce. - peppe844 : RT @fanpage: Paola Ferrari lascia la Rai dopo 25 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Ferrari

In una intervista concessa a Italia Oggiha annunciato il suo addio alla Rai . La giornalista, attiva sulla Tv di Stato fin dagli anni novanta, è stata il volto dei principali programmi sportivi della televisione pubblica come ...Commenta per primopronta a lasciare la Rai . Lo ha dichiarato la stessa giornalista in un'intervista a Italia Oggi : 'Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per ...Notizia inaspettata quella che arriva in casa Rai: Paola Ferrari annuncia l'addio alla prima emittente italiana, con tanto di stoccata a Diletta Leotta ...Paola Ferrari a tutto campo: gli Europei di Calcio, i diritti persi dalla Rai, l'opinione su Diletta Leotta e la difesa contro le critiche.