Paola Ferrari: 'Lascio la Rai, dicono che sono vecchia. Senza mutande agli Europei? Se lo avessi fatto apposta...' (Di giovedì 5 agosto 2021) La Ferrari replica: 'Da quando ha scritto che io sembro un uomo con la parrucca, non leggo più nulla di Grasso. Ma, come dicevo prima, in generale RaiSport gode di simpatie minori sulla stampa e ... Leggi su blitzquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Lareplica: 'Da quando ha scritto che io sembro un uomo con la parrucca, non leggo più nulla di Grasso. Ma, come dicevo prima, in generale RaiSport gode di simpatie minori sulla stampa e ...

Advertising

Corriere : Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - zazoomblog : “Ho deciso basta”. Paola Ferrari fuori dalla Rai: “Ecco perché me ne vado” - #deciso #basta”. #Paola #Ferrari - Marilenapas : RT @Corriere: Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia» - Filocre1 : Paola Ferrari si lamenta del trattamento dei media nei suoi confronti non capendo che se una persona di 61 anni si… - simo140609 : Praticamente hanno detto a Paola Ferrari 'i bocchini non li vogliamo più da te, sei vecchia, ergo da incompetente ti cacciamo'. Aiuto. -