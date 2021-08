Paola Ferrari lascia la Rai | “Dicono che sono vecchia | accompagno la Nazionale in Qatar e poi saluto tutti Basta”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “, michelaine poiper dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano”.è perentoria nell’annunciare il suo addio alla Rai. In un’intervista a Italia Oggi, la giornalista 61enne, storico volto dei programmi sportivi Rai, ha spiegato di aver deciso dire il piccolo schermo dopo 25 anni di carriera per dedicarsi ad altri progetti con la società cinematografica che fa capo al marito ...

In una intervista concessa a Italia Oggiha annunciato il suo addio alla Rai . La giornalista, attiva sulla Tv di Stato fin dagli anni novanta, è stata il volto dei principali programmi sportivi della televisione pubblica come ...Commenta per primopronta a lasciare la Rai . Lo ha dichiarato la stessa giornalista in un'intervista a Italia Oggi : 'Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per ...Paola Ferrari lascia la Rai. La giornalista ha rilasciato un’intervista a Italia Oggi ed ha annunciato che lascerà la tv di Stato al termine dei Mondiali di calcio del 2022 che ...Paola Ferrari a tutto campo: gli Europei di Calcio, i diritti persi dalla Rai, l'opinione su Diletta Leotta e la difesa contro le critiche.