Paola Ferrari: «Dopo i Mondiali lascio la Rai. Basta, mi dicono che sono vecchia» (Di giovedì 5 agosto 2021) Su Italia Oggi un’intervista a Paola Ferrari, La giornalista sportiva lascerà la Rai Dopo i Mondiali in Qatar del 2022. «Basta, mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano». Si esprime sulla politica della Rai in tema di diritti sportivi. «Non mi permetto di parlare dell’azienda, anche se ovviamente la perdita dei diritti della Champions League e della Coppa Italia è una ferita ancora aperta. Dopo gli Europei di calcio e le Olimpiadi di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) Su Italia Oggi un’intervista a, La giornalista sportiva lascerà la Raiin Qatar del 2022. «, miche, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano». Si esprime sulla politica della Rai in tema di diritti sportivi. «Non mi permetto di parlare dell’azienda, anche se ovviamente la perdita dei diritti della Champions League e della Coppa Italia è una ferita ancora aperta.gli Europei di calcio e le Olimpiadi di ...

