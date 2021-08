Paola Ferrari annuncia il ritiro dalla tv | “Dopo i Mondiali 2022 smetto | mi dicono che sono vecchia”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Miche, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano”. Così in un’intervista a Italia Oggi, nota conduttrice Rai dei programmi sportivi. Il volto delle partite della Nazionale, anche di recente a Euro 2020, è pronta a lasciare il timone a sessant’anni compiuti eil propriodalle scenedi Qatar. E per rivederla in tv nei prossimi mesi, non sembra facile: “Si tratta ancora con la ...

Paola Ferrari lascia la Rai nel 2022: «Mi dicono che sono vecchia»

La storica giornalista sportiva Rai, Paola Ferrari, annuncia l'addio alle scene nel 2022. Il motivo? L'età... Paola Ferrari, dopo oltre venticinque anni di onorata carriera in Rai, annuncia l'addio alla rete: 'Mi dicono che sono vecchia, accompagno la Nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano'.