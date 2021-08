Paltrinieri monumentale, clamoroso Stano: Italia, un giovedì da incorniciare (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella tredicesima giornata delle Olimpiadi di Tokyo non sono mancate le soddisfazioni da parte degli Italiani. Giornata ricca di medaglie, infatti, per la spedizione azzurra, a partire dalla ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella tredicesima giornata delle Olimpiadi di Tokyo non sono mancate le soddisfazioni da parte deglini. Giornata ricca di medaglie, infatti, per la spedizione azzurra, a partire dalla ...

MONUMENTALE PALTRINIERI — "Sono contento. È stato il massimo che potessi fare. E va bene così. È la giusta ricompensa dopo questi due mesi di inferno. Vado via da qua con due medaglie e posso ..."

'e' una medaglia che mi ripaga di un periodo di merda' - paltrinieri di bronzo nella 10km dopo... Stefano Arcobelli per gazzetta.it gregorio paltrinieri Monumentale Paltrinieri. Passa dalla vasca al fondo ed è meravigliosamente di bronzo. Regala all'Italia la prima medaglia al maschile e completa il suo triplete in due Olimpiadi: oro nei ...

Paltrinieri monumentale, clamoroso Stano: Italia, un giovedì da incorniciare
Un oro, un argento e tre bronzi il bottino di oggi della spedizione azzurra, che porta così a 35 il numero di medaglie raccolte fin qui a Tokyo.

Tokyo 2020. Paltrinieri bronzo nella 10 chilometri di nuoto da fondo
L'azzurro è medaglia di bronzo nella 10 chilometri di nuoto da fondo. Una beffa, per uno che aveva scelto di puntare alla vittoria nelle gare più lunghe della bracciata stile, 800, 1500 e 10 chilometri.

"Sono contento. È stato il massimo che potessi fare. E va bene così. È la giusta ricompensa dopo questi due mesi di inferno. Vado via da qua con due medaglie e posso ..."
Stefano Arcobelli per gazzetta.it gregorio paltrinieri Monumentale Paltrinieri. Passa dalla vasca al fondo ed è meravigliosamente di bronzo. Regala all'Italia la prima medaglia al maschile e completa il suo triplete in due Olimpiadi: oro nei ...
Un oro, un argento e tre bronzi il bottino di oggi della spedizione azzurra, che porta così a 35 il numero di medaglie raccolte fin qui a Tokyo.
L'azzurro è medaglia di bronzo nella 10 chilometri di nuoto da fondo. Una beffa, per uno che aveva scelto di puntare alla vittoria nelle gare più lunghe della bracciata stile, 800, 1500 e 10 chilometri.